陳恩碩預告抗疫音樂會出重溫版本 繼續籌集收益幫助業界 (17:50)

陳恩碩擔任監製及導演的音樂劇《我們的青春日誌》因受疫情影響，原定96場的演出，最終只演至57場便要解散團隊。為了幫助長期合作的班底紓困，陳恩碩邀請了鄭丹瑞（旦哥）、陳潔靈、蘇姍、韋綺姍、林德信、小肥、杜小喬、劉威煌、Ben Sir（歐陽偉豪）等，參與上星期日舉行直播的「仲on緊line抗疫音樂會」，籌集收益支援自由身工作者，雖然音樂會在3個星期內籌備，最終演出卻十分順利。

陳恩碩表示：「旦哥睇完總綵排後，覺得將音樂劇變做音樂會的概念很有趣，對睇過的觀眾來講好有新鮮感，對未睇過的觀眾來講又可以當聽歌。而且音樂會版本不似音樂劇很花時間綵排，可以邀請不同嘉賓客串，所以我們考慮將這個構思的音樂會搬去正式表演場地做，不過只是好初步。」

陳恩碩亦於社交平台分享他在音樂會尾段，為香港人打氣的一番說話，「無論現在環境有幾惡劣，我現在相信只要堅守的信念，夢想總有一日可以實現，現在每一個難關都令我們變得更強的踏腳石」。他又稱演出完結後有大量觀眾想看重溫，預告音樂會將推出重溫版本，希望能籌集更多收益幫助業界朋友，呼籲大家多多支持。

（即時娛樂）