【金馬獎入圍名單】林家棟爭影帝 劉俊謙角逐新演員獎 (19:48)

台灣《第57屆金馬獎》今日公布入圍名單，電影《消失的情人節》憑11項提名成為大贏家。今年報名參加的香港電影跟去年一樣寥寥可數，入圍名單中的香港電影有《手捲煙》、《墮胎師》、《幻愛》、《狂舞派3》。

林家棟憑《手捲煙》入圍爭「最佳男主角」，挑戰《親愛的房客》莫子儀、《怪胎》林柏宏、《男兒王》李國煌及《消失的情人節》劉冠廷。爭「最佳女主角」的有《腿》桂綸鎂、《怪胎》謝欣穎、《孤味》陳淑芳、《消失的情人節》李霈瑜及《墮胎師》白靈。陳果憑其導演的《墮胎師》角逐「最佳導演」獎項。侯孝賢成為今屆「終身成就獎」得主。

劉俊謙憑《幻愛》角逐「最佳新演員」，一同入圍的還有《狂舞派3》霍嘉豪、《無聲》陳妍霏、《刻在你心底的名字》陳昊森、《大桔大利 闔家平安》吳奕蓉。《幻愛》同時獲提名「最佳改編劇本」和「最佳音效」。

《手捲煙》除了獲提名「最佳男主角」外，還入圍角逐「最佳劇情長片」、「最佳新導演」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳動作設計」和「最佳剪輯」。《狂舞派3》除了「最佳新演員」外，還入圍爭「最佳動作設計」、「最佳剪輯」、「最佳音效」、「最佳原創電影歌曲」及「最佳改編劇本」。紀錄片《佔領立法會》入圍角逐「最佳紀錄片」。

（即時娛樂）