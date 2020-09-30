【金馬獎入圍名單】劉俊謙憑《幻愛》爭新演員獎：是人生中得過最大榮耀 (20:15)

台灣《第57屆金馬獎》今日公布入圍名單，入圍名單中的香港電影有《手捲煙》、《墮胎師》、《幻愛》及《狂舞派3》，當中《幻愛》獲提名最佳新演員、最佳改編劇本及最佳音效3個獎項。

劉俊謙憑《幻愛》爭新演員獎，他表示：「非常感謝金馬奬評審們對我的肯定，能夠與多位出色的台灣演員一同角逐，作為香港演員，是一個很有意義的經驗。第一次入圍金馬獎，這是我人生中得過的最大榮耀，不單在於個人，更大的是能夠成為香港電影的代表之一而感動。期待有機會與台灣的電影工作者藉此有更多交流，一起努力。」

周冠威和曾俊榮一齊入圍角逐最佳改編劇本，周冠威說：「《幻愛》是我第一個編寫的劇本，第一稿完成於2006年，輾轉十幾年時間，最終得到肯定，非常感恩，多謝曾俊榮與我合作編寫。任何提名都是團隊功勞，我代表團隊衷心感謝金馬獎評審，這是很大的鼓勵，希望有助宣傳，寄望戲院商增加放映場次，可以接觸更多的觀眾。10月15日也會在台灣正式公映，熱切期待，同時也喜聞以香港民主抗爭為內容的《佔領立法會》及《夜更》入圍，此時此刻我們能夠代表香港，充滿感慨，他們獲得關注，更令我振奮。」

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（即時娛樂）