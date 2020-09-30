【金馬獎入圍名單】《狂舞派3》6項提名 監製陳心遙感謝評審支持 (20:51)

台灣《第57屆金馬獎》今日公布入圍名單，香港電影《狂舞派3》獲提名角逐最佳新演員、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳改編劇本、最佳剪輯及最佳音效，共6獎項，成績不錯。

角逐最佳新演員的霍嘉豪表示：「對於得知《狂舞派3》能夠代表香港入圍金馬獎獲得多項提名，以及自己有份提名新演員及最佳原創電影歌曲，感覺大家又為香港文化作出貢獻。由得知至此刻，感覺《狂舞派3》將霍嘉豪帶到一個新的維度，而自己仍適應中，仍有好多東西要學習，亦感謝黃修平導演和全體的信任。希望為香港的文化繼續創造更多的價值，儘管日子如何、處境如何等因素，香港仍然有好多為自己文化創造中成果的人，大家繼續話給全世界知『歡迎嚟到呢座城市』，我們仍企立的是香港。」

麥秋成對於今次入圍最佳動作設計，他說：「非常感激同感動，這是第2次因為《狂舞派》而提名金馬獎。能夠得到提名已經十分榮幸，很感激台灣電影對舞蹈的熱愛。我相信《狂舞派3》上映，一定會為香港再次帶來熱舞狂潮。」

《狂舞派3》監製陳心遙有份填詞的《歡迎嚟到呢座城市》入圍最佳原創電影歌曲，他代表大家分享感受：「感謝金馬評審的支持，歌曲內我寫了一句歌詞代表到我心聲『全城來，肩並肩，人連人，手挽手』，希望大家在這個地方，一齊面對這個艱難時代。」

相關新聞：【金馬獎入圍名單】劉俊謙憑《幻愛》爭新演員獎：是人生中得過最大榮耀

相關新聞：【金馬獎入圍名單】林家棟爭影帝 劉俊謙角逐新演員獎

（即時娛樂）