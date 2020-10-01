【專訪】蘇麗珊初見黃又南心跳加速︰小時候已聽他唱歌 (22:10)

又南強調他年少時已入行，所以不比蘇麗珊年長很多。（孫華中攝 / 明報製圖）

黃又南、蘇麗珊首次合作演出電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》，又南在戲中飾演廢青，死後為了能快投胎而奮發起來，更與演靈媒的蘇麗珊發展出一段人鬼戀。兩人原來都是怕睇鬼片的人，又曾分別遇過靈異事件，今次偏偏合作拍鬼片，慶幸此片是喜劇，拍攝氣氛愉快，未有遇上怪事。

蘇麗珊自爆小時候已聽又南唱歌，所以跟對方初見面時心跳加速，有見到明星的感覺，並爆料她被又南禁止說小時候就聽他唱歌。又南強調︰「我年少時已入行，15、16歲已拍攝陳果執導的電影，所以不是比蘇麗珊年長很多。」

受疫情影響，此片在限聚令放寬、戲院重開後，安排於10月8日上映。又南這段時間在家狂煲電影，又做運動操肌，為下部電影作準備。他說︰「我以前天亮才睡，現在不會了，要管理好自己的健康，有時間就多陪家人，尤其是患病的爸爸。」

蘇麗珊則表示：「我會睇很多舊片，看到好的作品對自己也有鼓勵作用，希望自己有天也能遇上一部那麼好的電影。」為了提升演技，蘇麗珊去年赴美國進修戲劇，返港後報讀了很多網上課程，又嘗試寫劇本。「我對劇本結構有更多了解，對我了解角色和演戲也有幫助」。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）