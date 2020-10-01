【授勳名單】阿叻獲頒銅紫荊星章：覺得有很深意義 (00:02)

政府今日公布2020年授勳及太平紳士委任名單，陳百祥（阿叻）是演藝界唯一代表，他跟東華三院前主席蔡榮星博士、兩位保良局前主席蔡李惠莉博士及馬清楠JP，一同獲頒銅紫荊星章；已故賭王何鴻燊的女兒何超瓊JP獲頒銀紫荊星章，仁濟醫院前主席王賢訊則獲頒榮譽勳章。

早前跟太太黃杏秀於深圳慶祝結婚41周年的阿叻，接受《明報》電話訪問時表示已返港，完成自我隔離後將參與國慶活動及仁愛堂慈善籌款騷。對於獲政府頒發銅紫荊星章，阿叻感到非常榮幸，並覺得有很深意義，他形容自己多年來性格樂觀，經常帶開心歡樂給觀眾，但近年減少工作，主力四圍旅行，間中才於慈善籌款節目或大型活動亮相。自稱「香港仔」的他表示：「我是土生土長的香港仔，一直覺得香港是一片福地，可是，過去一年的人禍天災令社會有上有落，所以去年放下心情去旅行為主。」撐警的阿叻又說自己一直有一套原則，「就是覺得人人都有獨立思想，大家可以想法意見不同，但最重要是千萬不可犯法」。

對於新冠肺炎疫情影響各行各業，嘗過失敗滋味的阿叻以過來人身分勉勵港人：「人總會有起有跌，我都一樣，我都失敗過，又試過破產，現在生活都算穩定。老土講句『有危就有機』，如果失業就當執位重頭開始，租金下調業主減租，就好好把握機會。以前英國殖民地時代，香港一直繁榮；回歸祖國後，有信心香港亦繼續繁榮。」年底踏入70歲的他認為今後應多放時間享受人生，亦會多參與慈善公益活動幫助有需要的人。

政府頒贈銅紫荊星章給阿叻，形容他為「熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，貢獻良多，充分表現其無私與仁愛的心，也是促進社會和諧與溝通的良好榜樣。陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範」。

（即時娛樂）