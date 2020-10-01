59歲生日孖林子祥慶祝 葉蒨文狂收禮物︰我家變禮物王國 (13:57)

昨天是葉蒨文（Sally）的59歲生日，她在社交平台上載多張連日來與丈夫林子祥（Lam）、家人及朋友慶祝的照片，留言分享最後一個五字頭生日的感受。

Sally說︰「不敢相信我已到了這個人生的交叉口！五字打頭的最後一年！我要說...過去的19年是我的寶貴經驗，也是人生迅速成長的時期！我會倍加珍惜這美好的59歲裡的時時刻刻分分秒秒！」

「提筆寫下這些，只為表達對你們在我成長的這些年裡，對我始終如一的支持，付出，耐心，理解，善意和無盡的愛的深切感激。我感到無比幸運，能擁有你們全部的愛！無法想像過去一路沒有你們、看不到你們從可愛又瘋狂的少年人成長為了不起，有擔當的優秀人才，我的生活是怎樣！」

「最近...差不多20個陪伴支持了我幾十年的粉絲提議辦一個Zoom慶生會，我非常激動能夠參與其中，因為這樣一來我就可以跟已成為多年好友的你們聊天互動，傾聽你們想說的一切！由你們其中幾人演唱，由現已與多年愛人結婚，定居倫敦多的Kitson剪輯的那首驚喜的《藍天》令我大為感動！」

「非常開心能夠知悉你們的近況，有了神奇的網絡，只需輕點幾下我們就能親密無間！這個主意很棒，我希望能在不久的將來跟你們中的更多人互動！讓我們彼此交流、學習，一同成長...儘管我已經相當『成熟』啦！」

「這20幾個Zoom會議參加者希望下次在我們能夠見面時一起行山，因此我希望你們中的更多人可以加入進來，這樣我們就可以開始安排半年或一年一次的聚會！那樣是不是會超有意思？！！！」

「我只想說...我想要狂歡...想要盡情享受生活。有上天賜予的這些愛、祝福和禮物，我想我可以！我會一如既往地竭盡全力，成為最好的人，追逐最遠大的理想，為每個人、所有事、更大的善祝福！我發自內心感謝你們所有人，也感謝上天所給予我的一切！祝我生日快樂！59歲！！！我來啦！！！以祝福、愛和光愛你們所有人！」

「今天睡醒睜開眼...我已收到來自所有認識和不認識，甚至不敢相信還記得我的人的數不盡的愛和善意！！我無比感激，今年也收到了很多花，難以置信它們全都是紫色的🌷🌷🌷🌷，我實在太幸運，只能不停地感謝並且一直愛你們大家和那些不停送我禮物的，已經把我家變成禮物王國的所有人🌷🌷🌷🌷。」

「向你們所有人致意，祝你們幸福，健康，擁有無盡的愛和光🌷🌷。我們已經如此幸運，請大家傳播這份愛🌷🌷，把你們的愛一直分享下去🌷🌷。我們如此富足，並且擁有彼此🌷🌷。永遠愛你們的 🌷🙏🌷🙏🙏 Sally💞💞💞💕💕💕。同時...祝大家中秋節快樂！願最明亮的月光照耀我們大家 ❣️❣️🙏🙏😇😇﹗」

（即時娛樂）