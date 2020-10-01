落選港姐傳搭上《後生仔》孔德賢 廖慧儀男友︰勿找我女友 (16:37)

今屆落選港姐廖慧儀（Jessica）曾是大熱，惟後來成為網民狙擊對象，被爆腰間有紋身及被指是「姣精」，最終五強止步，但就順利跟無綫簽約成為旗下藝人。廖慧儀參選時已公開有男友Sam，兩人表現恩愛，Sam更曾挺身支持廖慧儀，為她的負面消息護航。

不過，最近有傳廖慧儀搭上《#後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny），兩人不時約食飯，Danny更做柴可夫管接管送。而Sam兩星期前就出post自爆心情差，他說︰「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發惡（噩）夢，睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰。難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」

Sam昨日在Instagram限時動態上載Danny的Ig截圖，並寫上「Stop finding my gf please @danny_hung」。Sam接受傳媒訪問時坦言與廖慧儀的關係去到樽頸位，指女友曾行蹤不明卻沒交代，一時又說手機沒電，令他非常不安，但廖慧儀後來有解釋清楚，兩人已雨過天晴，只希望Danny清楚底線，勿再找其女朋友。他透露廖慧儀曾指Danny有追求之意，但廖慧儀只當Danny是好朋友，他亦百分百信任女友。廖慧儀指今次只是一宗小事，她接受傳媒訪問時強調與男友關係未變，指男友只是飲醉了，一場誤會。廖慧儀強調與Danny只是好朋友，不會因傳聞而減少見面，男友明白後亦不會介意。

（即時娛樂）