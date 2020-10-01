【新手爸爸】53歲吳大維想追多個：要看「老闆娘」意願 (17:54)

吳大維跟宋芸樺、許時豪及楊謹華演出的原創影集《愛的廣義相對論：明晚空中見》，將於本周日（4日）起在衛視電影台播映。身在台灣的宋芸樺、吳大維和許時豪日前透過視像，接受香港傳媒訪問。

53歲的吳大維今年榮升爸爸，太太為他誕下女兒Kadeira，暫將基地移回台灣的他每天弄女為樂，「孩子剛出生，頭一年必須在這裏看着她長大，加上疫情，哪裏也不能去，可以專心湊女。也想多生一個小孩，但要看『老闆娘』（太太）的意願。（成為人夫，因幸福肥變成『叔叔』？）只是肥了5公斤（約11磅），我還是穿同一個碼的褲子，緊了一點點，給我個半月時間便可以減回原狀」。吳大維於1990年代活躍於香港影圈，他坦言有機會也想再來香港拍電影，最想跟劉德華合作，大讚華仔是亞洲鐵人，敬業度百分之二百。

宋芸樺今次跟楊謹華首次合作，戲中飾演母女關係，宋芸樺說：「謹華姐比我大15年，她的皮膚超好，我叫姐姐已經有一點過分了，還要叫媽，其實要靠一些裝扮，她的眼神和肢體都有變化，演的時候是很舒服的。（劇中角色很叛逆，現實中有試過叛逆？）唯一叛逆的一次是高中交男友，媽媽不是很開心，那時候吵了一個月，但沒有想到要離家出走。」

許時豪表示拍戲的時候，被很多時空穿梭的轉變搞到錯亂，只能用造型去區分。而他亦有留意香港的電影，喜歡《無間道》和鄭中基主演的《低俗喜劇》，同時也很喜歡爾冬陞導演的作品。

（即時娛樂）