傳康子妮離婚後結識年薪過千萬保險界高層 聚會後上男方豪宅 (19:11)

Garry是康子妮的大學同學，兩人曾一齊jam歌。（網上圖片 / 明報製圖）

有報道指康子妮與林曉峰離婚後，結識了年薪過千萬的保險公司高層Garry。（網上圖片 / 康子妮Instagram圖片 / 明報製圖）

康子妮與林曉峰（阿Lo）早前驚爆已簽字離婚，結束18年夫妻關係。對於兩人分開原因，有傳是林曉峰佔有慾太強兼脾氣大，也有傳康子妮搭上已婚歌手黃翊，黃翊隨後已作出澄清。

今日有報道指康子妮離婚後結識了同樣任職保險界的高層Garry，康子妮日前與林曉峰為兒子慶生後，就趕往出席保險界朋友的聚會，Garry當晚亦在場。康子妮在聚會結束後登上男方的跑車，直駛男方位於何文田的豪宅。

消息指Garry是康子妮的大學舊同學，從事保險業多年，年薪過千萬。Garry熱愛幕前表演，曾在多倫多電台做DJ，又曾跟康子妮一起jam歌，以及做過潘紹聰的網上節目嘉賓。康子妮離婚後轉投保險界，都是Garry帶她入行。

康子妮回覆傳媒查詢時，強調Garry是她的老闆，大家只是上司與下屬關係，對方無追求之意，望外界不要多想，令不關事的人受影響。對於被指隨男方返回何文田豪宅，她說當日為節省過海的車錢，就先去男方屋企，然後再call車回家。至於為何不請Garry順路送她回家，康子妮說︰「總之我現在可以自己做的，不想麻煩別人。」

（即時娛樂）