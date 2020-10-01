【鬥辛酸】阮兆祥瞞住家人扮返工 黎耀祥初闖影壇冇工開 (19:41)

阮兆祥、黎耀祥主持的節目《雙祥見》來到第6集，兩人除分享拍戲時遇到的靈異經歷外，又回憶入行後的辛酸日子。

阮兆祥當年參加歌唱比賽並贏得季軍，與電台簽約成為歌手後，每月底薪只有500元，對當時有拖拍的他來說完全不夠用。阮兆祥說︰「怕人家會質疑是否可以放心讓女兒付託終身，於是便覺得我要生性一點，便聽他們的勸告，到銀行見工。」阮兆祥之後一邊返銀行工，一邊做歌手，但一個月後已覺得自己不適合在銀行工作。由於未找到新工，他離職後只好瞞住家人，每天扮返工。「每天離家後只可以在街上流連，找些不用花錢的地方和買最便宜的飯盒。這個情況維持了大約兩個月，那種艱難不是你需要每日去想怎樣度過9個小時，而是你要思考究竟怎樣縮短掙扎的時期，可以盡快找到新工作」。

黎耀祥說他當年離開電視台後，正值電影圈低迷時期。他最初仍有工作，參與《風雲》、《愛你愛到殺死你》等電影拍攝，但後來愈來愈少工作。黎耀祥說︰「去到後期，每個月只有2、3天，甚至是1天有工作。你試想想，1個月有30日，有29日沒有工作。我在那段時間經常到屋苑樓下的泳池游水，當時心態就是你又想忘記，你不想停下來，但你又不知道可以做什麼，好無能為力。做這一行業真的很無助，演員很被動，找你工作便有工作，不找你工作便沒有工作。你是沒有辦法的，唯有叫自己不要想太多。後來，我決定返回電視台，工作就回復穩定。」

（即時娛樂）