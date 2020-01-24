【人間有愛】為患癌妻籌得初步醫療費用 林子博：感激各位給予太太醫治的希望 (23:15)

林子博早前在網上透露，去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」的太太董燕君（Shirley）身體狀况急劇惡化，癌細胞擴散，進食困難及要坐輪椅，但太太不捨得子女，不想放棄，希望得大家捐款幫助，讓太太嘗試「免疫細胞治療」。林子博昨日稱太太的身體狀况已穩定下來，一家人仍然充滿信心，「這場仗信念很重要，首先不要有放棄心態，堅持吧！樂觀積極，特別是有小朋友的家庭，保持正向態度，避免負面情緒出現好重要。明白面對眼前困難，但想想如果自己都倒下，如何支持身邊的病人？

其次，明白病人每次治療後都身心疲憊，回想起太太每次化療後都會又屙又嘔，出現周身骨痛，體重減輕等副作用，自己完全幫不上忙，是無助、是傷感！但我們要懂得抽離，而且，有時我們更要硬起心腸，要求他們繼續飲，因為癌症病人補充營養非常重要，要多攝取低醣、高脂、高蛋白質同含有抗氧化維生素的食物，仲一定要用魚油EPA，因為整體可以幫助穩定體重，或減緩體重下降的速度，當然沒可能要他們大量進食，他們亦不可能辦得到。建議每日都飲用一些癌症病人專用補充飲品，吸收充足的營養和避免體重過份下跌是關鍵」。

之後，子博又傳來好消息，之前他公開為太太籌募治療費用，現在成功籌得足夠初步的款項。子博留言：「不論多位我認識，甚至素未謀面的善心人，得到你們的幫忙～太太治療所需的費用，已足夠初步的款項了！感激各位給予太太醫治的希望。『我是一個學生沒太多錢，希望你不要介意。』『本人也有子女，為了家庭別放棄啊！加油！』『我雖然失業，但也希望盡一點綿力！』................. 其實你們的留言～也是我太太的良藥。」

（即時娛樂）