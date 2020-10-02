【最快入劇組】卸任港姐王菲演《刑偵日記》 獲袁偉豪教做戲 (17:12)

現年24歲、2019年港姐亞軍王菲，是同屆港姐中最快入劇組的一個，未卸任已有份參演兩套重頭劇《刑偵日記》和《兒科醫生》演出。

王菲表示：「很感恩，多謝公司給予機會，因入行都是想拍劇，所以當機會來到時感到很開心，亦非常享受現時的拍劇生活，能做到自己喜歡的工作，不覺得辛苦，反而很充實。（作為演戲初哥有何感受？）首次拍劇的心情是有點怯，所以由收到劇本到正式開拍期間都做足功課，不斷去熟讀劇本和背對白，在家亦對住鏡頭練習表情，並用電話拍下來，翻看自己有何不足之處從而改善。」

王菲在《刑》劇中飾演袁偉豪（阿Ben）的前妻，大讚對方是個非常好的前輩，很樂意跟她分享演技和拍攝上的心得及技巧，令她得益不少，「我是比較急的人，一緊張講對白和做動作就會很快，阿Ben會教我如何放鬆，帶住我去演，令我很放心。我最深刻是有場喊戲，之前為演這場戲已很擔心，去到現場更緊張到情緒不是太好，阿Ben見到主動來安慰我，以及說些鼓勵的說話，聽住他這番說話，我即刻忍不住流下眼淚，順利完成這場戲，所以真的很感謝他，幫了我很多。」

（即時娛樂）