【兩個大肚婆？】安以軒佗第二胎慶祝40歲生日 陳喬恩肚凸凸現身 (00:51)

台灣女星安以軒於2017年與百億身家的澳門富商陳榮煉結婚，去年7月誕下兒子「66」，今年6月再報喜懷第二胎。安以軒返台灣待產，老公為她安排豪華生日會慶祝40歲生日（9月29日），好友陳喬恩也有出席。安以軒挺大肚子跟好友合照留念，又曬百萬元的鑽石名表，好搶眼！她留言今年的生日很特別，說：「一個在我的肚子裏，一個在我懷裏，一個陪在我身旁，一家四口！真的很感謝老天一切的安排，很知足且珍惜。」

她有感而發人生似遊戲通關一樣，每一關每一個階段都有其責任。她由小女孩長大成安小姐，到成為陳太與媽媽，一路有收穫亦有失去，每一段她都有認真對待，用心感悟。未來希望他們小叮噹一家可以常保充滿陽光與正能量的心，大手牽小手邁向幸福快樂的路走。安以軒又向粉絲說再給她一些時間，待陳太與媽媽的工作先忙完，她會盡快讓安小姐上班，帶好作品給大家。

生日會上陳喬恩的大馬富二代男友曾偉昌也有同行，她再被指疑似懷孕。早於4月傳出她懷孕的消息，當時她澄清沒懷孕，只是胖了及衫寬鬆有錯覺。日前陳喬恩出席安以軒的生日會，她穿白色鬆身裙，再惹懷孕的揣測。

（即時娛樂）