【受情傷後曾陷抑鬱】莊韻澄重提前度 禁不住哽咽落淚 (15:00)

ViuTV全新節目《吃掉前男友》於下周一晚（5日）播出，節目由莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）、張惠雅（Regen）、張蔓姿（Gigi）、張蔓莎（Sabrina） 及蔡寶欣（Pony），化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡和身分的女嘉賓作客。主持會根據嘉賓與前度的經歷，炮製不同「前度菜」。

Xenia在節目內剖白與前度分手心聲，更一度哽咽落淚。她坦言從未試過有男朋友有那麼多外遇，她憶述第一次發現男方出軌後，經雙方溝通過，男方的確有改善；但後來又發生出軌事件，Xenia指自己透過記者才得知，她表示不想落得互數對方不是的場面，於是抱着幫對方說最後一次大話的心態：「嗰陣我同佢講呢個係我最後一樣可以幫你嘅嘢，你想我點回應記者？」豈料，男方竟開心地指：「咁你話我哋分咗手喇，咁咪唔算偷食囉！」令Xenia傷心嬲爆。

Xenia指當時自己飽受情傷，再加上需要動手術，一度陷入抑鬱和萌起輕生念頭。她感激有媽媽陪伴才能捱得過。Xenia笑言與前度的經歷，是人生中十分好的一課，她自言以前「為仔生，為仔亡」，現在則覺得家人才是最重要。

（即時娛樂）