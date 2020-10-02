疫情下湊女當運動 周柏豪傳統兔燈籠陪囡囡過中秋 (21:06)

繼梁詠琪後，周柏豪接力義唱，今晚在網上舉行《抗疫關愛行動—周柏豪你的後援音樂會》，為建造業工友打氣的同時，也希望能令更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友。他說︰「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會，向你們講聲感謝和致敬。」

雖然第三波新冠肺炎疫情已緩和，周柏豪與主辦單位籌備和製作音樂會時仍然非常嚴謹，在早前一個晚上預先錄影，並安排在今晚中秋節追月夜播放，現場設有巨型月球燈配合節日氣氛。周柏豪說︰「自己最喜歡的節日，除了新年，還有中秋節，因為會一家人一起慶祝，很有團圓的感覺。其實入了行十多年，已很久沒感受過中秋節的氣氛，難得今次音樂會在這段時間播放，加上我和大會精心挑選了多首很有正能量的歌曲，希望觀眾感受到節日氣氛的同時，也感受到我們帶給大家的正面信息。」

周柏豪表示早前受疫情影響未能去健身房，只好湊女代替運動。他說︰「過去兩年不斷有巡迴演唱會，當時相當滿意自己的狀態，今年的確少了運動，相信很多朋友和我一樣，唯有在家多點郁動，抱住差不多有20磅女兒做深蹲，當做負重運動，有時我還會幫手做家務，吸塵、洗碗當做運動，哈哈！」提到和女兒首次過中秋，周柏豪說︰「我有朋友開紙紮舖，他送了一個傳統的兔仔燈籠給囡囡，還有些風琴式燈籠。雖然囡囡長大後未必會記得，但我們一家人可以影相留個紀念。」

（即時娛樂）