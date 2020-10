next

受疫情影響而停工的馮德倫在昨天中秋節,竟然分享和愛貓May May Boy團圓的照片,而不是老婆舒淇!馮德倫在社交平台上載他與May May Boy的照片,照片中的May May Boy躺在馮德倫的胸膛,馮德倫說︰「Happy Moon Festival!」舒淇在相下留言「Boyboy快變圓的啦」,完全沒有醋意!

(即時娛樂)