【追夢趁年輕】陳健安獲護士前輩啟發 畢業後當全職歌手 (12:37)

陳健安（On仔）接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，分享個人經歷。On仔於2009年以組合C AllStar入行，去年單飛並成功獲得叱咤唱作人金獎，11月將於網上開騷；其實他從小到大的興趣是足球，先後當過香港青年軍及甲組足球員，但奈何兩次選港隊都落空，令其足球夢碎，「人生第一次挫折是08奧運，因為之前會考停了一年練習最終落選，是很不開心。第二次是東亞運陳肇麒等歷史性拿金牌那屆，那一年又因為兼顧護士實習，練習時間不夠又落選，看着隊友們拿金牌是很戥他們開心，但也會有鼻酸的感覺。」

On仔當年加入樂壇時，還要兼顧理大護士課程，一邊忙實習、一邊要唱歌頗為辛苦，但期間認識一位護士前輩朋友，對方一句話讓他決定決心追夢，「那時C AllStar已有《天梯》又拿了新人獎，有點成績，實習時也有前輩及病人認得我，其中一位40多歲的前輩就跟我說『你現在發展幾好吖！要追夢趁年青呀！不要去到我這年紀才發夢。』那一刻我像醒了，就決定畢業後當全職歌手，那前輩的話對我影響好大。」

C AllStar暫時各自發展，但兄弟間仍常有聯絡，問到隊友釗峰最近與拍拖四年多的女友分手，On仔指兄弟間早知釗峰失戀的消息，可是不會對外講，做兄弟的就是聆聽，最重要是給他空間。

（即時娛樂）