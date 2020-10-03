黃鴻升遺物公益義賣 有粉絲抱怨未能入場 小鬼妹妹發火︰根本不想辦 (18:23)

黃鴻升（小鬼）上月16日在家中猝逝，終年36歲。小鬼的家人今日舉行《黃鴻升公益義賣》，將小鬼生前所有600件蒐藏，包括鞋子、衣物服飾、公仔玩具以及配件等私人物品捐出作慈善義賣，同時也作為給粉絲做個紀念。活動於下午2時開始，活動開始前一個鐘已有過千粉絲在門外排隊，有人甚至前一天已在門外等候。

經紀人Dino透露小鬼的遺物定價由百元至過萬元台幣也有，定價比較高的就是幾個公仔，主要是想讓大家買回去留個回憶。他表示黃爸爸和朋友已預先留下了與小鬼之間有所意義的物品，黃爸爸從前送給小鬼的勞力士手表就由小鬼妹妹黃婷婷繼承。Dino表示小鬼8年前體檢時曾發現有遺傳性家族腎臟病史，患有先天性多囊腎，因此是次義賣籌得的款項將捐予台北榮民總醫院多囊腎研究團隊專款專用。

義賣會限制每人購入一件商品，600張入場號碼籌很快就派完。有無法進場的粉絲認為義賣物品數量太少，也有粉絲不滿入場名額早滿，非常不公平。對此，小鬼妹妹黃婷婷在社交平台說︰「根本不想辦這個活動好嗎！我哥離開我才覺得不公平，所以大家請好好將這份善良、這份愛心延續下去，停止抱怨。規則我們想了很久，但這就是個義賣活動，不想要搞的好像賣什麼限量商品，規則一大堆。我們當然也不希望有人拿去炒賣賺這種錢，但人家不管花錢還是自己來排，花了整整一整天坐在那邊是事實。我知道很多人很在意覺得很不公平，但世界上本來就很多不公平的事。你們以為我們想辦這個義賣嗎？我恨不得葛格（小鬼）還在，恨不得他說白癡喔！賣屁喔！這我的東西。所以不要再抱怨了，這就是人生。」

（即時娛樂）