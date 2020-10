關心妍(Jade)與老公楊長智於2009年結婚,昨日是他們拍拖14周年,二人搵個靚景食飯之餘,不忘跟媒人蔡一智夫婦一同慶祝,皆因對方是結婚14周年,兩對好友齊齊歎番杯酒。

關心妍留言:「感謝嘅說話真係要每年講一次😊 感謝 @sironeone(蔡一智) @csfcsf(周雪芳) 撮合我們倆❤️我哋拍拖14周年同時係你哋結婚14周年❤️ Happy 14th Anniversary! Love u more and more @yangjonas(楊長智)」

楊長智表示:「每年都講一次: 多謝你地 @csfcsf(周雪芳) @sironeone(蔡一智) 沒有你們就沒有我們! Thank you so much ❤️❤️❤️ Happy Wedding Anniversary 夫人 & 大少 Happy Dating Anniversary 大人 @kwansumyinjade(關心妍)」

