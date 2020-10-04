【腳傷未能跑山】江美儀「腳痕」 抱狗狗到大美督運動 (17:17)

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文章日期：2020年10月04日
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江美儀因為腳傷未能跑山，改為帶愛犬行大美督。（Ig圖片）
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熱愛跑山的江美儀，因為腳傷關係，暫時要休息不能跑山，不過她又「腳痕」，今天她帶同愛犬，相約朋友到大美督行吓郁吓，她笑說：「當然，三小姐行行吓又唔行，好似隻乳豬仔咁坐喺度等我抱啦！」
（即時娛樂）
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