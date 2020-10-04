SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

【腳傷未能跑山】江美儀「腳痕」 抱狗狗到大美督運動 (17:17)

文章日期：2020年10月04日

熱愛跑山的江美儀，因為腳傷關係，暫時要休息不能跑山，不過她又「腳痕」，今天她帶同愛犬，相約朋友到大美督行吓郁吓，她笑說：「當然，三小姐行行吓又唔行，好似隻乳豬仔咁坐喺度等我抱啦！」

（即時娛樂）

MORE