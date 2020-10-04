【專訪】毋懼破壞女神形象 陳欣妍恨演醜角：好啱我 (22:18)

被封女神的陳欣妍，覺得性感是在眉目之間，是一種韻味，她自覺還未有。（林祖傑攝）

27歲的陳欣妍（Shirley）因機緣巧合加入娛樂圈，2017年出道拍攝首部電影《我們的6E班》，之後參與不少幕前演出，其中在網絡電影《狼人遊戲》跟沈震軒合作而擦出愛火；不過，最令人留下印象的，莫過於早前她與沈殷怡（Shirley）組成的「Double S」，拍攝ViuTV真人騷《美女郊遊遊》，兩女穿著比堅尼泳衣行山備受網民注目，更被封為「女神」。

入行差不多4年，陳欣妍自爆還要問經理人攞零用錢。「經理人會計好所需的車錢和飯錢給我，其他由經理人保管幫我儲錢，因為我對計數不在行，還是喜歡攞零用錢多一點」。她亦從未給屋企家用，直到因《美女郊遊遊》開始嶄露頭角，工作量增多，近月終於有錢給家用；雖然父母最初不肯收，怕她壓力大，最後要懇求父母才肯收下。她坦言：「都跟穿泳衣行山有關，多人睇多人討論，令我多了人識，真的很多謝ViuTV。」雖然憑性感上位，但陳欣妍也定下性感底線，「我入行目標一直是想做演員，如劇本或角色需要，我可以性感，不過尺度堅持三點不露，不全裸！其實性感是在眉目之間，是一種韻味，我覺得自己還未有」。她覺得一個女人性感不是看穿多少衫，而是看表達方式、底蘊及修養。

過往，陳欣妍演的多是古靈精怪角色，她表示想演青春純情少女，宅女角色也想試。「我覺得宅女角色很有喜感，本身性格有點傻大姐，平時生活都有很多喜劇發生，經常鬧出不少笑話，穿鴛鴦襪經常發生，真的比較懵。悲劇和變態角色我都想做，如林嘉欣主演的電影《怪物》都好想試，醜樣都OK，好啱我，在戲劇世界入面，可以作多點不同嘗試」。她更自爆小時看電視會跟着講對白，模仿劇中角色，甚至投入得在現實生活中模仿，她說：「但別人看起來就會覺得我怪怪哋，家人已習慣，有時我瞓醒都覺得自己好似電影《家有囍事》吳君如所演的角色程大嫂，我真的會拿着吸塵機個拖把唱歌。如果偷望我在家中一日生活，相信會笑死，我在家中沒包袱，說出來也不怕破壞女神形象，粉絲都知我是什麼人，不會神化我，反而話我比較神經。」

感情方面，陳欣妍跟比她大10年的沈震軒拍拖3年，並發展到同居關係。她稱兩人緣於喜歡運動，最主要是啱傾才走在一起，「我們是認真去拍拖，對結婚都有共識，但不會這麼快，大家仍想先在工作上拼搏多一陣子」。

（即時娛樂）