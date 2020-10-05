【過大禮狂收金器】讚鄭俊弘好揼本 何雁詩被好姊妹催生B (13:58)

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）今年初宣布婚訊，昨天是他們過大禮的好日子，被問到心情如何時，Stephanie表示其實早上他們心情仍然輕鬆，但當所有親朋戚友陸續到達時，就覺得時間很趕。她說處理過大禮過程順利，大家情緒高漲，父母看到很開心。

Fred表示他的家人及兄弟一齊到賀，感到很開心，兄弟們幫忙搬禮餅及水果，將過大禮做到很傳統，十全十美。被問到收到那麼多金器，有沒有計算大概總值多少錢，Stephanie表示不太清楚，但她多謝Fred「揼重本」，因為多金器，在結婚那天一定很靚。

被問到過大禮期間，大妗姐說出那句祝賀詞最感動他們？Fred表示「永結同心」最令他感動，而他最深刻印象的是，看到Stephanie爸爸拿了一堆豆、花生表達「年生貴子」的意思。Stephanie則說「百年好合」最令她感動，因為維繫一段關係並不簡單，而他們結婚只是新的開始，之後這麼多年磨合，需要大家在身邊互相支持，才是最大挑戰，希望可以將所有難關擊破。

至於父母哪句說話令Stephanie感動？她笑說爸爸多年養育自己女兒真是太值得了，因為這天收到這麼多禮物。她的好姊妹蔡思貝、陳瀅、賴慰玲等則祝福Stephanie趕快生兒育女。自從賴慰玲誕下兒子之後，大家很開心，每次有新的小朋友加入大家庭，都覺得很興奮，所以很多人都祝福她「生多啲」。

相關新聞：【好姊妹見到嫁女餅癲晒】鄭俊弘過大禮 何雁詩感動忍淚

（即時娛樂）