【愛家男人】為照顧仔女減少幕前演出 《回到18歲》尹相鉉寵妻無極限 (16:31)

由愛情劇女王金荷娜伙拍新晉小鮮肉李道賢、魅力大叔尹相鉉主演的奇幻喜劇《回到18歲》，開播以來深受韓國網民好評，劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架。

現年47歲、曾演出多部高收視韓劇的尹相鉉，劇中飾演落魄大叔洪大英，不但遭公司裁員、被孩子無視，此時妻子金荷娜還提出離婚，讓他頓成「三失中年」；不過現實中的他，是幸福的三孩之父，還是演藝圈中低調的寵妻大叔。

尹相鉉在2015年與人氣電台DJ Maybee結婚，婚後4年育有兩女一子，一家五口幸福美滿，兩公婆的優良基因遺傳給子女，Maybee曾搞笑說：「我們結婚50個月裏，有30個月都在懷孕。」太太也因為專心相夫教子，放下電台和音樂工作，尹相鉉多次在節目上表示，對老婆付出感到抱歉，還數度流男兒淚。而尹相鉉幾乎包辦家中所有勞力工作：陪孩子玩耍、照顧愛犬、出門買菜、洗碗和掃地等，他還不時在社交網貼「奶爸」照片。

尹氏夫婦為了親自照顧孩子，就連家傭也沒有僱用，二人協議減少幕前演出，以便輪流照料子女。尹相鉉的演員好友李聖經，還爆他的寵妻行為：「他只講孩子和老婆的事情，幾乎80%的對話都是『我們老婆』，然後20%是『我要去照顧孩子了』，下班後也會消失，馬上回家。」秀英也表示：「本來我們劇組有個聊天群組，但他總是退出。」尹相鉉解釋因為要哄孩子睡覺，但演員們在群組裏一直發言，不擅使用電子產品的他，擔心吵到家人，索性退出群組，愛家行為獲讚賞。

（即時娛樂）