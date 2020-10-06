【專訪】張蔓姿張蔓莎孖妹檔做主持 解構女嘉賓愛情觀 (21:48)

新生代演員張蔓姿（Gigi）和張蔓莎（Sabrina）以雙胞胎姊妹身分闖入演藝圈，繼之前演出ViuTV的劇集《教束》及《地產仔》後，兩人最近聯同莊韻澄、張惠雅及蔡寶欣合作主持最新綜藝節目《吃掉前男友》，透過訪問不同年齡和背景的單身女性嘉賓，從感性角度剖白她們與前度的愛情故事，以及分享個人愛情觀。

張蔓姿解釋節目《吃掉前男友》的意思，只是想借主持為女嘉賓下廚，「消化」她們與前男友的過去，回味每一段感情箇中經歷的甜酸苦辣。目前單身沒有拍拖的她分享個人愛情金句：「Learn from the past, create the future！」就是從前度身上學習迎接更好未來。她認同煮食有治癒心靈作用，例如一邊煮「清蒸雞翼」一邊聽嘉賓林欣彤細訴過去，自己的廚藝和人生都有所領悟得著；在前輩張慧儀身上，則看到女強人也有脆弱一面，欣賞對方遇到人生迷失一刻，還是繼續努力追尋向前行。

至於以前嚮往童話式戀愛，現在單身的張蔓莎深信「要先找到自己，才找到適合自己的人」，就是要清楚自己想要什麼，在錯的時候即使遇上一個對的人也未必得到幸福。她承認與「翻版梁朝偉」吳肇軒有過一段情，自爆人生中有3至4次戀愛經驗，很好彩均可與前度做回好朋友，可能與父母管教嚴厲和傳統家庭觀念有關。

家姐張蔓姿偏向中性型格較cool，妹妹張蔓莎則留長髮走文青路線，但兩姊妹從來不會互相比較，並彼此心靈相通。張蔓莎爆她們曾經一齊去算命，慶幸二人的命格差不多，最感動是大家抱同樣心態，就是一心只想對方好；她們認為別人要取捨在姊妹中揀選其中一人，就由別人揀，即使爭機會都是良性競爭，曾試過一次去做電影試鏡，兩姊妹爭同一角色，結果選中誰都為對方高興。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）