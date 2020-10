next

現年41歲的崔建邦加入無綫之前,曾於港台及新城任職DJ,原來合計起來已加入娛樂圈工作了21年。今日他在社交平台上載昔日港台員工證,分享一些個人感受外,並預告將會有一個全新的電視節目。

崔建邦留言:「呢張係我2001年加入港台嘅員工證,不經不覺係(喺)呢一行已經做咗21年,一路起起伏伏,但我深信,念念不忘,必有迴響,雖然不是每次都成功,但是只要你堅持,機會仍然喺度,有一個好消息要同大家講,我將會有一輯全新嘅電視節目,約定你,到·時·見! #My name is Bong #我的志願」

(即時娛樂)