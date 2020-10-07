【小鬼追思音樂會】怕搞砸演出 楊丞琳完騷至敢嚎哭釋放情緒 (13:00)

黃鴻升（小鬼）上月中在家中猝逝，滾石唱片為他舉行的追思音樂會《地球上最浪漫的演唱會》昨晚在台北舉行。小鬼與楊丞琳、許瑋甯及另外兩位好友是高中同學，有「華岡5人幫」外號。小鬼走了，餘下的4位成員現身音樂會悼念，許瑋甯做代表致辭，楊丞琳就唱出一曲《只能想念你》。

楊丞琳今晨在社交平台分享感受︰「這場演唱會，真的很好看，只是主角在不在，我始終不知道？不過好像也只能相信他有參與，對吧？！謝謝瑋甯代表我們四個，從高中到現在擁有21年情誼的家人致詞。相信她在打草稿時，肯定哭得泣不成聲，但她在台上堅強地把所有想說的都完整的表達了，好勇敢。」

「謝謝老蕭（蕭敬騰）把歌讓給我！他是『只能想念你』的原唱，比誰都有資格選擇這首歌，可是最後卻是由我來唱，蕭敬騰你實在是很大方！我把其中一句歌詞改成『你會回到你的星球』，我覺得比原來『你會找到新的生活』更貼切，希望這個小巧思，黃鴻升本人有留意到。謝謝我的吉他手－君豪，在短時間內替我編曲並排開所有事，只因希望在這個時刻，能夠用行動支持我、陪著我，很溫暖。」

「其實我已完全不記得自己在台上說了什麼、唱得如何？只記得自己不斷地調節呼吸，盡量不要太投入（投入就唱不下去了），盡可能帶來專業的演出，畢竟我是來還人情的，就像他當我嘉賓時的心情一樣，不能搞砸。」

「憲哥（吳宗憲）在開場時說，誰先哭誰就輸了！我想這是一場輸家最多的比賽吧！感覺這個追思會結束後，他就真的走了，所以每一個人都哭得好傷心。連在大庭廣眾之下淚水不輕彈的我，也完全地釋放了... 時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存！大家這陣子都辛苦了，我們一起努力，讓自己恢復該有的陽光吧～晚安and早安﹗」

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（即時娛樂）