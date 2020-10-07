金喜善拍《Alice》挑戰一人分飾兩角 動作戲多打上癮 (17:40)

金喜善和周元合演的最新韓劇《Alice》，現正於「黃Viu煲劇平台」上架，收視和口碑取得不錯成績。金喜善近日越洋接受專訪，大談入行27年於《Alice》中獻出多個第一次，包括接拍動作戲劇及一人分飾兩角等。

金喜善笑說：「能夠扮演兩個外貌一樣、個性卻完全不同的角色，令我感到著迷，所以我想以演員的身分接受挑戰，通過此劇向觀眾展示我的不同一面，表現出金喜善的另一面。因為擔心兩個角色看起來太相似，我們在細節上花了很多工夫，例如面部表情、說話方式、語氣、對白和造型，使兩者看起來有所不同。」

金喜善同時飾演物理學天才「尹泰伊」和科學家「朴宣伶」，面對種種專業用語令她大叫吃不消，「我看了很多有關物理學家的書籍和電影，但這不是我在一兩天內就可以學懂的，唯一能做的就是持續練習，所以我真的很努力，甚至能夠在睡夢中背出台詞。（對劇中時空旅行有何看法？）我無意回到過去，不過就渴望走向未來，想去遙遠的未來，遠到我一生無法體驗的那個時間」。

提到劇中有大量動作戲分，金喜善聲稱自己打上癮，她說：「過去我多數扮演被保護的角色，可是今次我有不少槍戰場面和華麗的動作戲，實在太好玩了，若有機會我想再接拍動作戲劇。希望觀眾看完這部電視劇後，會感到驚喜，因為總是開朗樂觀的金喜善，還能扮演充滿母愛的感人角色。大家都說我是時隔27年、被重新發現的演員，哈哈哈。」

（即時娛樂）