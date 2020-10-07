78歲盧海鵬消瘦現身呂珊節目 精神好唱歌中氣十足 (20:01)

78歲盧海鵬（鵬哥）2018年尾做完通波仔手術後減少工作，加上今年疫情關係，鮮有現身幕前。昨晚他擔任好友呂珊的網上直播節目嘉賓，雖然身形比從前消瘦，但精神好好，轉數依然很快，唱歌時又中氣十足！鵬哥在節目中唱出《光棍姻緣》等4首歌，又分享小時候及初入行時的經歷。

他表示4、5歲開始自學粵劇，睇完大戲後就回家和哥哥、弟弟及其他小朋友自組粵劇團，他專演文武生，更會在街頭做賣飛的演出，觀眾付款後就可坐下來觀看。鵬哥一直演大戲至高中，打算畢業後考藝術學院，以演戲為生，誰知那年藝術學院及電影學院也不招生，他又考不上大學，高中畢業就變失業。及後來到香港發展，鵬哥想報考無綫（TVB）的藝員訓練班，卻見到招生年齡是18至25歲，而他當時已經27歲，幸好TVB兩年後將第3期藝訓班的收生年齡提高至35歲，他才可報名參加，成功加入演藝圈發展。鵬哥說︰「幸好有第3期，否則都冇行！」

呂珊透露鵬哥精通樂器，鵬哥說︰「我除了不會彈鋼琴，其他樂器都識。我在內地曾任民工團團長，民工團旗下有很多不同小隊，包括粵劇、話劇、曲藝、舞蹈、歌唱，什麼都有，所以我樣樣都要學，學多啲嘢才可領導到他們，樣樣都半桶水，所以後期做《歡樂今宵》當然掂！」鵬哥透露1970年代到夜總會登台唱歌，一晚唱45分鐘就收2000幾元酬勞，反而去演一晚大戲只有1300元，所以他後來沒再演出粵劇。他表示當年到夜總會登台，一唱就唱足1個月。呂珊問︰「豈不是可以買起一條街？」鵬哥回答︰「梗係啦！」

（即時娛樂）