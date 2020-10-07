【別了，Lucky】Sammi千字文紀念愛犬 許志安：我愛你 (23:15)

鄭秀文（Sammi）視她與丈夫許志安的愛犬Lucky如兒子般寵愛，由於Lucky已經15歲，年老多病，行動不便，連月來Sammi出心出力照顧牠；可是今日傳來壞消息，Sammi在社交平台透露Lucky近日在家中安詳離世，並已經火化。Sammi撰下千字文紀念愛犬，字裏行間流露着她對Lucky的愛。

「Lucky火化了。Lucky早前在家中安詳去世。牠有一顆善解人意的心，彷彿要讓我完成九月份手上工作，才正式告別我們。抱歉並沒有馬上跟大家說，需要一點空間去適應失去Lucky的事實，並靜靜地完成火化。感激你們曾經給我們很多鼓勵，而且曾為Lucky大大力加油！我腦海偶會出現牠呼出最後一口氣的景象，死亡如此的直接，可幸死亡卻又來得如此的安詳。Lucky在牠感覺最有安全感的家中安詳離去，牠死後，我們一直跟牠說話，撫摸牠，抱著牠，感受牠身體的最後餘溫。非常感激跑馬地獸醫doctor Hilary和姑娘們對Lucky多年照顧和醫治。Lucky的死亡令我聯想到人生，我個性從不悲觀，但感觸偶爾颷（飈）升。

Lucky走後，我並沒有告訴任何人，剛發生後內心有一種說不出的傷感失落，有心理準備牠會有離去的一天並不意味可減少永別的痛。從難受到接受，現在，我會樂觀地想，牠已經不再被病痛折磨，從籠牢解脫，我甚為牠的解脫和幸福的十五年而高興安慰。默默回想Lucky的一點一滴，牠已經不在家，牠的精神靈魂卻存留家中每個空間。回想牠六月開始，身體一步步走下坡，但牠一雙眼睛卻依然満（滿）載生命力，逐漸癱瘓並不能阻止牠對家中所有事情的永遠好奇和跟進。好朋友來探訪牠，牠會用牠那熱情的眼神和仍然活潑有勁的尾巴去招待人。好客之道牠天生擁有。不過因著疫情，我們能用上百份百時間在家陪伴和照顧牠，這一刻回望，彼此也無憾。

人的能力再大，也主宰不了生死。生有時，死有時，歡笑有時，哭泣有時。聖經說：萬物有時。我深信，人間一切，萬物有時。

Lucky現在已經不再有病痛折磨。Lucky去世當晚，我們也安排了寵物殮葬公司接走Lucky，當安仔把Lucky搬進一個殮葬公司提供的箱子，那一刻，我們和工人姐姐都忍不住哭，負責接走Lucky的職員非常溫柔有禮，他做每一步都輕喚Lucky，叫牠不要害怕。看著Lucky被搬進有冷凍設備的車尾箱，然後被毛巾全身覆蓋一刻，內心激動難受，感受到訣別的痛苦意義。我們開著車一路跟著Lucky的冰櫃車，沿路上陪伴著Lucky，我們擔心牠自己在冰凍的廂子裡害怕........這一程車也是牠跟我們人生最後一段路，這一程車沉重而不捨，空氣也像死了。抵達殮葬公司時已經是凌晨一時多，Lucky在一個箱子裡側躺著，驟眼看來像熟睡了的孩子，我有那麼一刻在想：「如果牠只是在熟睡，那多好，如果生命可以重來，那多好」但生命；終究只有一次。天父已經給予了我們和Lucky最美好的十五個年頭。心中只有感恩。想到兩年前我們曾經在這殮葬公司火化了屋苑裏的一隻年老貓咪Coco，Coco跟Lucky是彼此認識的朋友，這一刻，Coco大概已經站在彩虹橋邊，迎接Lucky。

而進行火化那天，火化前我們可以在一房中跟牠共處三十分鐘，Lucky躺在小木床上，前肢被悉心擺放成自由奔馳的姿態，（我相信Lucky會喜歡這個pose，德國牧羊向來熱愛奔馳）牠全身的毛也被梳理得特別柔順，雙眼微合，表情非常自然，像沒有發出呼吸聲的熟睡，身體也被淸理得有股幽香，關節的傷口也被專業地清理蓋掩，我們輕撫著牠，身體是冰凍的，但不特別僵硬，我看著一動不動的牠，多麽渴望牠的眼珠會再次晃動，鼻孔再能呼氣，哪怕就只有一下。......我甚至忽然閃過一個畫面，有一天我也會如此躺著，安靜地接收活人的眼淚和傷悲。死亡是人生的必然，我從不忌諱，遲或早而已。

生有時，死有時，萬物有時，大抵連按下火化掣的時間，天父都精準計算了。在火化室裡按下火爐掣的一刻，除了哭，就寄望Lucky在天國開開心心。縱使哭，但我不忘記，牠喜歡家人快樂，你我也知道，狗的情感是那麼的細膩敏感和善解人意，我們快樂，牠們就會快樂哦！雖然這陣子我自己也有一點點沮喪心累。但我答應lucky，會快快恢愎，向前行。牠曾經帶給我們這個家的愛，足以承載我們往後的日子，在牠被火化成最後一道灰燼時，這份愛將會昇華並烙在心裡，永垂不滅。火化完，我們小心翼翼把牠的骨灰帶回家中。牠會安息在家裡。骨灰瓶裡，不僅僅是一堆骨灰———而是Lucky一份永遠被封存保留的愛。 #謝謝你們容許我以長長的文字紀念Lucky」

至於許志安同樣在社交平台留言吐心聲，「Lucky, 我愛你，多謝你」，雖然只是短短的說話，但內裏全是安仔對Lucky之情。

（即時娛樂）