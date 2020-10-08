【孖阮兆祥談男人壓力】黎耀祥爆兒子因「星二代」身分遭同學嫌棄 (13:15)

阮兆祥及黎耀祥在清談節目《雙祥見》，分享在演藝圈經歷及討論男人話題，今集談及男人壓力問題。曾奪3屆視帝的黎耀祥坦言，於奪得第一次視帝後便立即拍續集，是有一定壓力，但他認為壓力不及製作團隊，皆因首集《巾幗梟雄》的故事已不能再延續，故整個續集故事需重新創作。

作為演員只要有好的劇本發揮，便能有好的效果，所以他的壓力反而落在家庭方面上。他透露兒子曾因「星二代」身分，被部分同學討厭：「他實際上沒有做過什麼，可能就是別人看不過眼，又或者只是因為你爸爸有名氣，但我絕對相信我兒子不會做出挑釁其他同學行為。」不過他說當時兒子一直都是忍氣吞聲，現時事件已過去，直至最近他才知悉此事。

阮兆祥則表示在演藝生涯中，最大挑戰的時期是在《荃加福祿壽》的時期，因為眾人希望能帶給觀眾新鮮感及加入娛樂新聞的元素，所以盡量不想重複曾扮演的人物，故每集花心思與製作團隊商量，單是最後一輯《荃加福祿壽》，他們已扮演逾百位人物。

當時《荃加福祿壽》除推出了電視劇、唱片、演唱會之外，更製作了最讓阮兆祥感壓力的電影項目，由於觀眾消費模式由免費變成付費，故他對自己的要求非常高，希望由劇本到導演都具備質素，他透露團隊「度橋」期間，曾有意融合香港經典電影《最佳拍檔》兼開拍續集《最親拍檔》：「我當時在想怎樣可以成為最親拍檔，就是我們3人福祿壽都是同一父親，有此想法是因為《最親拍檔》有Sam（許冠傑），所以最後我們有邀請Sam，但他婉拒了我們。」

他說製作團隊亦曾有意邀請曾志偉的兒子曾國祥執導，可惜最後卻未能合作，黎耀祥笑言對方可能因為發現這齣戲，不能為他奪得金馬獎，故決定不拍。

（即時娛樂）