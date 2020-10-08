母愛氾濫感情空白 鍾舒漫壓力爆煲周身痕 (13:45)

鍾舒漫（Sherman）日前擔任彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》嘉賓，合力炮製「花膠燜冬菇」。二人在節目中無所不談，彭秀慧是Sherman戲劇班導師，但Sherman卻讓彭秀慧有機會展現她的填詞才華：「當年Sherman有一個大膽決定，她是第一個找我填詞的人，令我人生有一首歌出現於流行榜上。」Sherman的《沉默的對話》正是由彭秀慧填詞。

Sherman展現熟練廚藝，她表示最近為拍烹飪片，較多機會入廚，貪靚一族的Sherman，皮膚是她最關注的部分，一身古銅膚色的她予人陽光氣色、健康感覺，但原來她身體亦曾出現毛病，她說：「2018年我的皮膚在沒有預兆下突然痕癢，有時是頭、有時是手，處理完又好像沒事，但突然又轉到腳趾縫痕癢，總之全身都會痕，令人很煩躁。我看過中醫，亦有塗過不同的藥膏，發現一個重點，原來當我感到壓力很大，或很不開心時，我的皮膚就會痕，好像一個警號，一痕就代表我情緒不好。」Sherman表示現在她「一丸傍身」：「另一位中醫曾給我用珍珠末造成的珍珠丸，吃了後痕癢消失，好像靈丹一樣，每當病發時，一服便馬上沒事。」

談到感情生活時，Sherman現時沒有拍拖，被問到哪一類男生會適合她，Sherman稱：「雖然我外表比較硬朗，不是楚楚可憐或溫柔女性，但認識我的人經常說我很像一個媽媽，可能我拍拖時候，會不小心像媽媽般照顧對方，我相信缺乏女性的愛或渴望母愛的男生，遇上我就合適了。」

（即時娛樂）