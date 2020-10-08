【《我真的受傷了》創作20周年】王菀之拍微電影 示範「優雅地掙扎」 (14:11)

唱作女歌手王菀之（Ivana）的成名作《我真的受傷了》，今年已踏入創作20周年，仍然大受歡迎。Ivana最近獲英國一間藥廠邀請，為一套講述歌手追夢、卻被嚴重哮喘困擾的微電影《為夢想深呼吸》，重新編曲和演繹這首金曲，令人耳目一新。歌而優則演的Ivana更擔任微電影女主角，遇上重重難關都不肯放棄唱歌，由熱愛音樂的她演出，可謂特別入戲！

《為》講述Ivana飾演的女主角Jamie是一名新人女歌手，正籌辦首次個人演唱會。她自小患有嚴重哮喘，入行後病情愈來愈嚴重，在她的首次個唱後台，突然哮喘病發，卻找不到藥物，最終被送入院，錯失踏上舞台的機會；其後，她因服食類固醇控制病情致肥胖，而要重新操弗身形，在家運動期間再次因哮喘發作而倒下，生命危在旦夕，Ivana說：「我也是歌手，看到這樣的劇本，的確為女主角着急，我嘗試代入她的角色，想像自己可能因嚴重哮喘而不能再唱歌，真的很難過、很崩潰。」

問到拍攝時有否趣事？Ivana表示其中一幕描寫她哮喘發作，要在地上掙扎，前往拿藥物及電話求救時，導演叫她嘗試「優雅地掙扎」，Ivana聞言即「搞鬼」，示範Cat Woman上身，「優雅地」爬過去，哄得全場大笑。

（即時娛樂）