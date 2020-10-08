【佗B期間錄3首歌】唱歌叻烹飪差 Robynn自嘲「廚後」 (14:23)

創作歌手葉晴晴（Robynn）日前接受由許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到單飛出歌感受，她說：「其實懷孕唔係我今年嘅計劃之內，冇諗過可以同單飛出歌同步發生，估唔到自己懷孕9個月，仲可以有足夠精神去工作，都要畀個叻自己，出到3首英文歌，其中《Little Love》呢首歌係寫畀BB，唱呢首歌嘅時候佢會踢我。（有咗BB係咪打亂你本身計劃？) 我年頭仲同老公講，今年自己工作上有好多計劃，如果今年有咗BB，我會好大壓力，我老公仲話收到！明白！點知上天真係畀咗呢個驚喜我哋，但我同老公、屋企人都好開心，會抱住好期待嘅心情迎接小生命。」

談到準備做媽咪心情時，Robynn說：「我有問中醫坐月時要注意什麼，另外我之前讀心理同教小朋友，所以我可以拎返頂帽出嚟用。（學煮飯？） 呢樣我唔得，好差，我係『廚後』，廚師後面嗰個，我老公煮嘢好叻，係高手，我唔敢煮畀佢食，正如佢唔鍾意喺我面前唱歌一樣。」

早前Robynn挺着懷胎近9個月的巨肚，拍攝她給寶寶的「第一封信」—《Little Love》MV，雖然拍攝時感到疲累，但又非常開心能與寶寶造就了新的第一次。她說：「這個小生命雖然常令我難以入睡，但也不算什麼，現在最期待是看到小生命每樣神奇的第一次，例如寶寶第一個笑容、踏出的第一步、他所說的第一個字等。」完成拍攝後，Robynn稱有種收爐的感覺，「雖然因為狀態關係，精力已大大減弱，但真是很感激製作團隊每一位賜給我的能量，亦很佩服他們的一絲不苟，真的很多謝他們」。

原來Robynn創作《Little Love》是她懷孕約5、6個月時，她首次感受到寶寶踢動時有種很奇妙靈異感覺，就像一個由外太空來的小生命進入到她的身體內，這份奇妙體驗亦幻化成今次MV的靈感來源。她特意邀請了藝術家以畫像等方式呈現出這個虛構世界的感覺，別具心思。

（即時娛樂）