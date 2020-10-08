被老婆爆跟一女子私訊 林利反問Erin：我不能有朋友嗎？ (18:06)

林利的台灣老婆陳貞均（Erin）今午在facebook公開對話截圖，指有名女子經常私訊給林利，該女子和Erin是facebook朋友，Erin還「爆Seed」指因為這女子，而和老公翻臉，她表示自己非常愛林利，對於愛情她會非常自私。

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林利亦在老婆該post留言：「我不能有朋友嗎？」Erin亦覆了老公：「好！那你盡量。」林利之後再留言：「現在賺錢與生活在疫情下都很辛苦，那還有時間去想別的，這麼辛苦來找妳隔離回去再隔離，更要花時間經營自己，經營我們的家，成功男人的背後有個女人，我選擇了妳，不要再玩這個遊戲了，我早就很累...還有七天就出關了，加油。」

Erin再回覆老公：「嗯！我就是認真對待你，才如此尊重和包容！但你若是真心的，就該明白我為什麼生氣，是因為在乎！如果不是真心愛你，我不如找個有錢的魁（傀）儡！你明白嗎...」

有網民及朋友留言勸二人：「給點空間，讓彼此都能呼吸！握得太實彼此都會痛！」亦有人叫Erin不要亂想，要平心靜氣處理事件，勿因一時之氣而令夫妻不和。

（即時娛樂）