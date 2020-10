鍾嘉欣今年6月返港拍攝無綫新劇《兒科醫生》,至今已和丈夫及一對子女,分隔異地了4個月。心繫仔女的嘉欣今天在Instagram貼了仔女玩樂照,相中女兒Kelly化身《魔雪奇緣》中的Elsa,而囝囝Jared則扮成Olaf,兩姊弟可愛搞笑,嘉欣以《Somewhere out there》歌詞留言「Somewhere out there, out where dreams...come truuuuuuueeee..」。

(即時娛樂)