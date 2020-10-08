【同囝囝Oscar分隔兩地】張艾嘉稱關係未疏遠：佢好獨立 (19:33)

影后張艾嘉（張姐）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享為楊凡執導的動畫電影聲演的感受，張姐笑言：「其實楊凡叫我做什麼我都做呀，佢叫我契媽，所以契仔叫我做嘢，我點可能say no呢？我同楊凡最開心嘅年代，係以前我住喺佢屋企附近嗰陣，當時佢係攝影師，我發覺佢影啲相好靚，到現時為止，我覺得冇一個導演或攝影師，可以影我影到最靚，除咗楊凡，所以佢永遠都係我嘅No.1！」

疫情期間，張姐一直留在香港，這段時間令她有另一番體會，張姐說：「我覺得我更加認識香港，其實我喺香港住咗30幾年，但過去多數時間都拍緊戲，有時又要出埠，我根本冇真正長時間留喺香港生活，疫情時間留喺香港生活，我開始跑步，然後認識香港好多地方，好多係以前未去過，我發覺香港真係好美麗！」

談及兒子王令塵（Oscar），張姐表示雖然經常與兒子分隔兩地，但彼此關係從未疏遠：「我哋關係不嬲都好親密，雖然佢現時唔喺香港，Oscar一直都好獨立，佢14歲開始，已經唔係成日喺我身邊，佢又喺外地讀書同工作，所以算係幾獨立嘅男仔，我畀Oscar自由發展自己興趣，但同時我都要佢有規矩，特別係禮貌同埋誠實，呢兩樣嘢會對佢要求多啲！」

（即時娛樂）