林夕操刀填《幻愛》國語版主題曲歌詞 小塵埃︰很驚喜 (22:18)

劉俊謙、蔡思韵主演的電影《幻愛》將於10月15日登陸台灣，電影公司特別請來林夕操刀，為同名主題曲填上國語版歌詞，繼續由小塵埃演繹的國語版主題曲今日推出。林夕近年身在台灣，他看畢《幻愛》後大讚：「《幻愛》是超乎意料值得細看的電影，男主角的角色很容易誇張，演來卻自然無痕迹，女主角演來也有多層次發揮。真的假的，愛的助力，愛的阻力，證明愛不是一場幻象，亦很珍惜能跟小塵埃合作的機會。」

小塵埃首度演繹林夕作品，感到非常榮幸。他們說︰「好多謝Julian（陳玉彬）邀請我們唱這首歌，導演讓我們兩個有份參與，成為角色一分子。雖然我們沒參與曲、詞創作，但用聲音表達是很好的經驗。發夢也沒想過國語版歌詞是由大師林夕操刀，我們有幸參與，真的很驚喜和感恩，希望台灣的朋友聽到這首歌的時候，能明白《幻愛》想表達的信息。我們會繼續唱好我們的歌，為香港音樂及電影出一分力。《幻愛》廣東話版與國語版上的演繹非常不同，廣東話版直接唱出男主角心聲，國語版的感覺是宏觀整段愛情所發生的經歷。很多謝Julian找我們演繹這首歌，希望觀眾如果喜歡廣東話版《幻愛》的話，就一定要收聽國語版《幻愛》。」

（即時娛樂）