兩代「喜寶」同框 黎燕珊隔空為「阿女」郭采潔打氣 (20:15)

由亦舒小說改編的電影《喜寶》，當年由黎燕珊飾演女主角姜喜寶，時隔30年再度重拍，則是郭采潔演新一代的姜喜寶；在導演王丹陽巧妙安排下，兩代「喜寶」同框演出，帶來不少驚喜。該片於10月16日在內地率先上映，有份參演的黎燕珊正趕拍劇集《異搜店》，加上疫情關係，她未能到內地宣傳，故特意拍攝一段視頻隔空為片中演其女兒的郭采潔及電影打氣。

電影預告視頻2日內獲超過180萬點擊率，視頻中以黎燕珊當年《喜寶》的電影片段，與今次郭采潔的演出片段時空交錯，不少網民也讚兩代「喜寶」同樣美麗人，充滿期待；也有讚兩代「喜寶」都是非常棒的演員，亦有網民指時隔多年後看黎燕珊風采依然，兩個「喜寶」也有不同韻味。

對於電影預告視頻受歡迎，黎燕珊很替郭采潔及導演王丹陽開心，最令她驚喜是剪輯了兩代「喜寶」的片段，她笑言：「好彩網民都讚我保持得好，我記得兩年前知道要再拍《喜寶》，剛撞期趕拍《多功能老婆》，差點度不到期，用一個火速時間飛到北京拍攝，特別客串演出『喜寶媽』姜詠麗，完成即趕返港，再立即入廠繼續拍劇。不過能成就一個傳承兩代的電影，都是一件難能可貴的事。」

郭采潔則表示黎燕珊拍《喜寶》時，她自己才2歲，所以看完對方演出、再見到真人時，感覺很奇妙又熟悉，就像大家早已相識，故拍攝時迅速代入母女感情之中。黎燕珊也笑稱自己生了這個女兒如此漂亮，真的很高興呢！

（即時娛樂）