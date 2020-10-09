【有個勇字】與偶像真誠對話 楊千嬅愛跟汪明荃分享心事 (12:15)

楊千嬅自資開設的YouTube頻道「MY LIVE TV」，第3集「千言．慢煮」嘉賓是千嬅的超級偶像汪明荃（阿姐），在節目中提及生活壓力，阿姐的坦白真誠對話，令千嬅很感動。

今集主題環繞生活壓力，無論在日常生活或工作上，都不時帶來壓力，千嬅會以煮美食來減壓，而阿姐則以不停學習來減壓，阿姐自言入行多年，一直承受不少壓力，所以要令自己保持作戰狀態，希望做足100分，阿姐說：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」千嬅聞言即表示聽完阿姐一席話，當堂舒服晒！阿姐亦對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」千嬅覺得人太渺小，人生太短，不應浪費時間感受壓力，而阿姐亦十分認同。

千嬅大讚阿姐很厲害，不用她出聲，已開口說中她的心事，因為阿姐的人生經驗，可以從多角度看透每件事，所以她很喜歡與阿姐分享心事；阿姐則表示她身為長輩，有些人希望她能給予意見，不過她也是個普通人，只能分享自己經歷，她的意見亦未必人人合用，阿姐笑說：「唔好咁驚，最緊要鎮定！」

（即時娛樂）