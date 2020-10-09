【懷孕8個月依然弗爆】陳嘉寶曬出海照 稱佗B期間冇減肥 (13:27)

陳嘉寶（Anjaylia）上月中失驚無神為老公黃頌祈誕下細女Eliana，而Anjaylia的佗B過程相當保密，就連她在社交網貼的相片，完全沒有發現懷孕迹象。

日前Anjaylia在社交網分享「遮肚大法」，昨天她則貼出佗B八個月時，身穿三點式出海照片，雖然看不到她的正面，但身材纖瘦，完全不似佗B，Anjaylia解釋：「那時候大概是八個月的時候。雖說驟眼看還好，但細心的話可以看出腰線已經差不多消失並化為直線...收到不少私訊問我到底是如何在過去一年減肥的。我要鄭重的說明，在過去一年，和現在這個月，我都沒有，也沒打算要減肥。因為有些時候吸收營養要比一切都重要。要注重的，該是如何讓自己的身體達到最健康和適合的狀態。」

另外，她亦貼了一張佗B九個月時做運動的背面照，身形依然好弗，驟眼看不似懷孕，她再解釋：「那是大概9個月的時候。沒錯，答案就是運動！而在運動之前，最重要的就是先找醫生了解自己身體狀況。醫生告訴我，我可以跟着之前運動的強度繼續鍛練，而不是說之前完全沒有運動，忽然之間拼命運動，或是突然間停下來兩三個月，之後再去增加運動強度。

疫情初期，我一直都在教練的專業指導下運動（教練非常有經驗，會告訴我那一些動作可以做，那一些動作要避免），直至健身室要暫停營業之後，我便在家裏每一天，或是隔天用40分鐘時間做教練給我設計的一套動作。運動的核心主要在於鍛練大腿小腿肌肉、強化腰部。不要老是覺得運動只是為了要美，其實適當的運動可以讓我們更精神、強化腰部，減輕因為增重帶來的腰痛、腳痛和水腫。至於體重，是一定會增加的。但應該是有限度，而不是無止境的飆升。」

（即時娛樂）