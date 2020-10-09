【大叔要變身】脹爆林子博要3個月減20磅 遭子女潑冷水 (16:36)

林子博參與香港開電視的真人騷節目《大叔要變身》，將於本周日首播。體重接近170磅的子博要在3個月內減去20磅，戒零食、戒甜、戒澱粉質，令他叫苦連天，笑言感覺似「戒毒」﹗

他說︰「拍攝今次真人騷是由太太董燕君（Shirley）一手促成，因為太太患病要停工，加上自己失業，生活上有點壓力，於是太太找了一位導演朋友傾合作，對方看了我的家庭及工作情况，認為我是時候要轉變，加上當時我體重接近170磅，是人生最高峰，身體檢查又指我有脂肪肝、膽固醇踩界等，於是對方構思了一個減肥的真人騷節目，令我可以從外表出發，來一個『大變身』。」

子博在節見中接受一系列運動及飲食安排，務求能在3個月減至150磅。他表示：「拍攝仍然進行中，暫時減了10多磅。過程中最難忘當然是要戒口，本身的飲食習慣是很放肆，現在則要戒零食、戒甜、戒澱粉質，感覺像戒毒一樣，初初開始只食雞胸肉、蛋白、飲清水，好辛苦。平時每日都由我買餸煮飯，但如今只有買和煮，自己無份吃，就連試味機會都無，很難捱﹗」

對於要在節目中成功「變身」，子博透露Shirley十分支持，Shirley亦有出鏡為他打氣。子博說：「原本太太在節目都會出鏡，但因為入了醫院，有部分鏡頭拍不到，但她都有在節目中出現為我打氣，她很希望我能夠做到，反而子女就不斷潑我冷水，認為我會戒口失敗，變不到身。」

（即時娛樂）