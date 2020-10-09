【陳柏渝「清者自清」】林利指老婆泄家醜 Erin稱真誠最重要 (18:42)

林利去年娶台灣妻陳貞均（Erin），兩人經常在社交網放閃，昨天Erin卻打爛醋埕，突然在社交網警告台灣女星陳柏渝，不要再傳私訊給林利，又自爆跟老公因此事而翻臉，Erin還上載林利跟陳柏渝的對話截圖，有女方的賀年照片，搞到林利禁不住向老婆反擊：「我不能有朋友嗎？」

陳柏渝昨天亦在fb簡單留了句「清者自清」，而Erin亦有留言：「你（陳柏渝）應該是對我說才是！你對你FB朋友說，有意義嗎？」之後Erin和陳柏渝及其他人在該Post不斷留言，期間Erin狙擊陳柏渝：「你也可以放任自己老公一直收到別的女人的訊息和照片，都沒事嗎？你還希望我查什麼呢？」

陳柏渝則回覆Erin：「每年節日祝福也叫一直收到？我每個朋友都會收到的。再說！我們是老朋友認識十幾年了，根本沒什麼。謝謝🙏🏻」Erin又再說：「所以我已經說了，我介意她找我老公，這樣夠白話嗎？非要找我老公嗎？」

至於林利亦在網上留言，認真地向老婆說：「一個成熟女人，是把房門關上，把事情搞清楚，而不是急着上網給大家討論，而喝了一整晚的酒，喝醉到現在，突然拿我的手機，把跟我一年才聯絡一次的朋友，聊的都是工作上的關心鼓勵說成這樣子，你不懂的家醜不能外洩嗎？這麼急的post上網我現在很多記者打電話給我這個就是你要的嗎？」到今午Erin又再fb留言：「人與人相處，真誠最重要。」有人則留言給Erin：「你乖啦！不要什麼都po上Fb，很多人都在看戲而已，要顧到老公的身份。加油」。

（即時娛樂）