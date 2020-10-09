遭網民誣衊患愛滋病 法院判蕭亞軒勝訴 獲賠償8萬人民幣 (23:48)

蕭亞軒（Elva）早前被一名網民亂傳指她感染愛滋病，Elva為名譽受損堅決提告。Elva委託的北京律師事務所今日發出公告，表示Elva的名譽權案一審勝訴，該名網民須公開道歉及向Elva賠償8萬元人民幣（約92000元港幣）。

Elva透過其工作室留言︰「公眾人物只是被放大，但生活中的網絡暴力和霸淩（凌）無不存在於每一生活工作家庭個個角落，捏造、歪曲、信口雌黃的風向越刮越猛，甚至不惜以傷人為代價，幾句簡單的話就可以磨滅他人多年的生長過程和努力，以換取逞口舌之快的心理。很想問，你真的快樂嗎？這件事對我和家人以及情同手足般支持及愛護我的你們都很重要。我更希望借此事件讓世界有秩序有條理的繼續下去，我們都是一樣的。謝謝所有團隊協助散播正量的種子讓我們學會彼此尊重，感謝那永遠不會遲到的法律公正，還有數不盡的你們相惜相愛，互助共勉。」

「謝謝這道光芒，讓我們、你、妳、您都溫暖了。這件事在心頭不好受已久，但今天中午來的消息，讓我不能自已。謝謝朱律師、陳律師。謝謝相信和互信，感同深受，愛人愛己的智慧讓艾小娃深深敬佩感恩，我母親微😊了，謝謝你們😇💟🙏。」

（即時娛樂）