【線上音樂會最終回】Gin Lee數度落淚一度停唱 網民感動 (23:28)

李幸倪（Gin Lee）每兩星期舉行一次《Gin Lee Music Suite》線上音樂會，最終回（第六回）於前晚舉行，主題是「Can You Read My Mind」，唱出歷年來推出過的專輯中的side tracks。當晚Gin分享很多自己的經歷和故事，幾度流淚，與線上樂迷度過感觸一夜。

Gin說：「數數吓原來自己搬過4個城市、11間屋，感恩爸媽放手令我變得獨立。細個時洗車、抹車等粗重功夫都係我同姐姐做。之後獨自來香港發展時最初住酒店，日練夜練，準備錄音第一首廣東歌《認真先輸了》，依家聽番自己當時唱嘅版本都覺得怕羞，怪怪哋，哈哈！」Gin唱完《認真先輸了》後，以往的回憶湧現，現在再唱又有另一番感覺。

Gin接著分享：「我一個人來香港發展後，對住冰冷的屋，感到無比寂寞，希望身邊有人可以一起分享快樂，想有人陪伴，所以當時寫了一首歌叫《欠缺的擁抱》，這是我第一首在香港寫的歌。藉著這首歌多謝歌迷一直以來的支持和擁抱，我好珍惜每次同大家唱歌的機會。」說罷唱出《欠缺的擁抱》，有網民留言形容Gin為「恐怖級歌手，樣樣完美」，令Gin哭笑不得。

一向很堅強的Gin忍不住幾度淚灑當場，她表示自己原本好怕貓，但養貓後學懂有耐性和如何去愛人。當她提到今年寫了兩首歌紀念離世愛貓時，更哭成淚人，感歎要珍惜身邊的一切。

接下來唱出靈感來自爸爸鬍子的《人間鬍子》，想起好久沒有與家人見面，Gin再次感觸起來，一度停唱，網民留言：「咁多年都未見過Gin喊咁多」，Gin笑言：「無事嘅，我喊都唱到歌。」Gin這晚首次Live演唱新歌《美男子與香煙》，哭過後難免演出有瑕疵，但不少網民隔着屏幕都大叫非常感動。其後Gin應網民要求encore，唱出快歌《喘息空間》，氣氛變得高漲熱鬧，為一連六回的Gin Lee Music Suite畫上圓滿句號。

（即時娛樂）