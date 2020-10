張寶兒今日(10月10日)29歲生日,未婚夫袁偉豪相當識做,先和她在馬會食飯慶祝,之後再到劇組《兒科醫生》拍攝現場送上驚喜,張寶兒開心表示:「多謝這位夜不歸家的漢子,跑來劇組和我慶生。」

張寶兒亦有上載她跟袁偉豪的合照,並開心留言:「My first cake of the year! Thank you for the birthday wishes Bobby哥娟姐and my fiancé 💗😂🙈 #firstcake #firstcakeoftheyear #生日季節 #1010 #今晚開著工過生日 #感恩的事情」

(即時娛樂)