【梅艷芳57歲冥壽】黃偉文分享《芳華絕代》手稿：職業生涯最大運氣之一 (14:43)

「百變天后」梅艷芳今日（10月10日）57歲冥壽，黃偉文在網上分享梅姐和張國榮，當年合唱的經典金曲《芳華絕代》手稿，藉此向梅姐說聲生日快樂，並細訴跟兩位巨星合作的感受。

黃偉文留言：「如果兩位沒有遠行的話，今天晚上我大概會在香港娛樂圈傳統的年度盛事『梅艷芳生日派對』上見到哥哥吧，然後我一定會很開心，因為在我這個年紀也只有在識於幼時的前輩面前才能偶爾安心地演一會兒『小孩』或者『弟弟』⋯⋯ 如今我比你們離開的時候，年紀都還要老一截了，所以『芳』華絕代傾『國』傾城的，永遠都只會是你們。

願兩位在那邊玩得開心，我們還得在這邊把任務完成。勿念。

#Anita生日快樂 #Y手稿 #到現在我還是覺得能夠有機會寫到兩位巨星這首罕有的合唱是職業生涯中最大的運氣之一 #當時也神奇地一來就完全知道該怎寫這首歌毫無猶豫 #唯一猶豫過的只是擅自改動風華絕代這句成語會不會有點不好 #為了Anita最後還是狠心下手了 #啊還有最尾那句是最後錄音前我才將幾個曾經出現過的版本整合成現在我覺得最理想的樣子的」

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（即時娛樂）