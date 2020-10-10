黑妹自爆當年《新秀》落選後拒簽華星︰我有個女唔出得聲 (18:08)

李麗霞（黑妹）近年主要經營製作公司安排藝人登台，她日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，坦言今年收入受疫情影響而大減，收入之低可以說是其有生以來最悲慘。今年59歲的黑妹，最近3年身體麻麻，先後因頸椎、肺癌及腦部腫瘤入院做手術。她說︰「今年5月做了最後一次頸椎手術後，沒工作是多了休息時間。從前我很執著，現在學識珍惜及放下。疫情期間，最開心是阿女及兩外孫不停關心打電話給我，令我更珍惜家人相處時刻。」

黑妹酒廊歌手出身，80年代在酒廊界無人不識。1982年，她參加了《第二屆新秀歌唱大賽》，惜最終三甲不入。黑妹透露當年華星唱片在比賽後曾找她簽約出唱片，惟她最後婉拒了。黑妹解釋︰「合約要『綁』我7年，如果不捧我怎麼辦？我要養家，當年我在酒廊唱歌，一晚唱7 set的收入很可觀﹗而且，當年參加《新秀》時，沒有人知道我已經有個女，當時我唔出得聲﹗」

黑妹說17歲那年在夜場認識了初戀男友，及後未婚懷孕誕下女兒。她22歲參加《新秀》時，女兒已5歲大。黑妹後來在加拿大登台時認識了後來的丈夫，惜關係維持了兩年就離婚收場。她說︰「前夫很好，很惜我，不介意我有個女，很惜她。不過，加拿大Calgary冰天雪地，生活很悶﹗我不會英語，叫我做收銀，我也不會講，受不了﹗當時我20幾歲，事業起步，知道自己是匹野馬，要我以後一世在加拿大是不可能。」

黑妹回想當年離婚回港後也不乏追求者，只是自己性格太強，加上脾氣大，最終也是分手收場。她說現在沒強求愛情或希望有個伴侶出現，視兩個年約10歲的外孫為小情人。戰勝癌魔後，黑妹最希望再開演唱會及見證兩個外孫大學畢業。

（即時娛樂）