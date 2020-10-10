【舊拍檔曾粗口問候】李婉華《住加女人》片段突被下架 (19:19)

李婉華去年9月在其主持的加拿大中文電台節目《小心華之里》中播放《願榮光歸香港》後被投訴，婉華傳因此遭電台打壓，節目更在今年1月因節目改革而結束。電台聲稱是「重整架構，靈活分享資源」，婉華由原本周一至五的工作被刪減為一星期只做一小時節目。婉華後來轉戰網上，在YouTube平台開新節目《住加女人》，獲接近7萬幾網民訂閱支持，惟她在8月時突然稱「心累了，需要休息。想好新的方向，重新再出發」，隨後開設新的YouTube頻道《移加李婉華》。她在《住加女人》的200條片，近日更突然被全數下架﹗

婉華今日與王貽興主持網上節目《華興冰室》時，自爆當日因為與《住加女人》的拍檔因事未能合作下去，而且對方不再為她出片，她只好另外再開新平台。提到她所有舊片被下架，婉華坦言非常震驚，對方被她追問時稱他們擁有節目片段的版權，還稱將會有新節目。

婉華說︰「既然將我的片段下架，為何不取消支持我的訂閱人數呢？我之前的訂閱人數有7萬幾。他們保留訂閱人數，卻說有新節目，令我有點難過，為何會這樣？數據在這個世代最值錢，錢買不到數據，因為錢買不到人的心，是貽興及其他嘉賓很用心幫我做一個節目或被我訪問。二話不說就下架，但保留訂閱人數。朋友叫我算，只是8萬，不是80萬，我很快會再有。不是數目問題，就算8個、80個都是支持我的人。」

婉華強調她不是坊間所說因為自己開了新平台，而離棄舊平台的支持者。王貽興安慰婉華，叫她不要為此事哭，又爆婉華曾因節目短片的名字而被拍檔用粗口鬧。

（即時娛樂）