台女星陳柏渝斥林利老婆道歉欠誠意：還想誤導他人.... (14:05)

54歲林利（現名：林立洋）去年娶老婆陳貞均（Erin），婚後不時在社交網放閃，但日前Erin卻在社交網爆Seed，斥台灣女星陳柏渝和老公有曖昧短訊，兩女連日來在社交網隔空開火，火藥味濃，林利亦開腔指老婆泄家醜，而陳柏渝則表示清者自清。

前天（9日）Erin在facebook留言公開向林利和陳柏渝道歉，她寫道：「我感謝在我身邊遇見的任何人和任何事，人的一生很短，會遇見的人都算是這輩子的貴人，是好、是壞，我都誠心接受！

在這，我要先澄清，我誤會了我老公林立洋先生也讓另一位女生陳柏渝小姐被大家誤會！在這我也為自己，因為衝動沒有思考的言論，跟兩位誠心道歉！對不起！所有錯，都不要再指向他們，我都願意虛心接受和檢討！也希望所有人不要再責備他們，真心抱歉，讓兩位承受了很多的外界的批評！我真的深感抱歉！全都是我的錯！」

不過昨晚陳柏渝轉貼Erin的道歉文，卻斥對方的道歉毫無誠意，陳柏渝表示：「我可以接受林太太-陳貞均的道歉！

但是！我要特別強調林太太-陳貞均的道歉，是在確定我要提告後，才修改前一天的貼文為道歉文，雖然林太太-陳貞均非常沒有誠意的道歉，還想誤導他人，以為她前一天已經道歉，而是我不接受，如此毫無誠意和充滿心機小動作的道歉，我陳柏渝看在18年老友林立洋先生的面子上，還是會接受這毫無誠意充滿心機的道歉！」陳柏渝還表示Erin在這6個月內，不得刪走道歉文或改為非公開，否則她依然會提告。

（即時娛樂）